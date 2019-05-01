En az 20 bin kişi evsiz kaldı!

Komorlar Birliği'nde meydana gelen Kenneth Kasırgası ve sel felaketleri nedeniyle en az 20 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Komorlar Birliği'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve Kenneth Kasırgası'nın, çoğu çocuk olmak üzere en az 20 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Açıklamada, afet nedeniyle 400 okul, 6 sağlık merkezi ve 4 bine yakın evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü kaydedildi.

Felaket nedeniyle çiftliklerin yaklaşık yüzde 80'inin büyük zarar gördüğü belirtilen açıklamada, bölgenin açlık krizi ile karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Komorlar Birliği'nde geçen hafta meydana gelen Kenneth Kasırgası ve sel felaketlerinde ise 7 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.