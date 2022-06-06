En şiddetli gıda krizi yaşanabilir

Rusya-Ukrayna savaşının dünyanın farklı bölgelerinde yol açtığı gıdaya erişim probleminin en çarpıcı sonuçlardan biri de nüfusunun iki katına yetecek kadar gıda üretmesine rağmen, Latin Amerika’nın gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olması.

Latin Amerika’da tarımsal üretimde kullanılan gübrenin, önemli bir kısmı kısa süre öncesine kadar Rusya’dan temin ediliyordu ancak bugün Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla birlikte gübre fiyatlarında, yüzde 300’e varan artışlar ve karşılaşılan tedarik sorunları, bölgede üretim maliyetlerinin artmasına ve tarımsal üretimin de azalmasına yol açıyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri, Latin Amerika’da, bugüne kadar kaydedilen en şiddetli gıda krizlerinden birinin yaşanabileceğini belirtiyor. Haber Merkezi

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