Endonezya'da bilanço ağırlaşıyor

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan yazılı açıklamada, edinilen son bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla Mamuju'da 70 ve Majene'de 11 olmak üzere şu ana kadar depremde 81 kişinin öldüğü ifade edildi.

Depremde bin 200’e yakın yapının hasar gördü Bölgede, arasında kamu binalarının da olduğu bin 200’e yakın yapının hasar gördüğü belirtilen açıklamada, çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, dün, depremde ağır yaralanan 253 kişinin tedavisinin bölgedeki hastanelerde sürdüğünü ve güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının da yaklaşık 28 bin olduğunu bildirmişti. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı. Sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu Öte yandan, Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 112 bin 709 kişinin yerinden olduğu bildirildi. Tempo gazetesinin haberine göre, sel felaketinde, Banjar, Tapin, Tabalong, Balangan ve Hulu Sungai Tengah ilçelerinin yanı sıra Banjar Baru kenti ve Tanah Laut bölgesinde 27 bin 111 ev sular altında kaldı. Bölge genelinde evleri selden etkilenen yaklaşık 90 bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini aktaran yetkililer, sel nedeniyle 112 bin 709 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Yetkililer, ayrıca su baskınlarında şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Öte yandan Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 32’ye yükseldiği açıklandı. Kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor. AA

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