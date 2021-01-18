"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Endonezya'da bilanço ağırlaşıyor

18 Ocak 2021, Pazartesi 11:28
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan yazılı açıklamada, edinilen son bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla Mamuju'da 70 ve Majene'de 11 olmak üzere şu ana kadar depremde 81 kişinin öldüğü ifade edildi.

Depremde bin 200’e yakın yapının hasar gördü

Bölgede, arasında kamu binalarının da olduğu bin 200’e yakın yapının hasar gördüğü belirtilen açıklamada, çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, dün, depremde ağır yaralanan 253 kişinin tedavisinin bölgedeki hastanelerde sürdüğünü ve güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının da yaklaşık 28 bin olduğunu bildirmişti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu

Öte yandan, Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 112 bin 709 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, sel felaketinde, Banjar, Tapin, Tabalong, Balangan ve Hulu Sungai Tengah ilçelerinin yanı sıra Banjar Baru kenti ve Tanah Laut bölgesinde 27 bin 111 ev sular altında kaldı.

Bölge genelinde evleri selden etkilenen yaklaşık 90 bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini aktaran yetkililer, sel nedeniyle 112 bin 709 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Yetkililer, ayrıca su baskınlarında şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 32’ye yükseldiği açıklandı.

Kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kayıp doktoru arama çalışmaları 5. gününde

    Gültekin Uysal'dan Mahir Ünal'a cevap

    Büyük tartışmalarla geçen 4 yıl

    Dünya genelindeki vaka sayısı 100 milyona yaklaştı
    📷

    Belgesel tadında beslenme saati

    'İsrail'e derhal müdahalede bulunulmalıdır'

    Endonezya'da bilanço ağırlaşıyor

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Sokak kısıtlamasında 24 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı

    'Bir rüya benim için de gerçekleşiyor'

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'

    Sokakta kimse kalmasın

    Seçim bölünmeyi bitirsin

    Basın kartı ayrımcılığı sürüyor

    'Her yere adliye kurun, daha çok mutlu olun!'

    2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı

    27 milyon kişi aşılanırsa yasak kalkabilir

    'Obezite koronadan daha tehlikeli'

    ABD askerleri Somali'den çekildi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis’in hafife alınması hayra alâmet değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtın kazası olur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Vazifeyi yapıp, Allah’ın işine karışmamalı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl talebelik?
    Mehmet KARA

    CHS hani uçuracaktı?
    Şükrü BULUT

    Dünyayı kadınlar mı; yoksa erkekler mi idare edecek?
    Genel

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Ferah Tiyatrosu’ndaki konuşması
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı yayın hizmetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.