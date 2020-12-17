Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısını Devlet Başkanı yaptıracak

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Kovid-19 aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Joko Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi. Toplumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu. Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti. Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti. AA

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.