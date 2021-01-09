Endonezya'da yolcu uçağıyla irtibat kesildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağıyla irtibat kesildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını açıkladı. Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadı. En son iletişim yerel saatle 14.40'ta kuruldu. Uçağın koordinatının belirlenmesi için hazırlıklar yapıldı Başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı. Öte yandan uçak mürettebatı ve yolcu sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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