Ermenistan'da erken seçim kararı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini açıkladı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile yaşanan savaşın ardından ülkede siyasi kriz patlak vermiş, Paşinyan'a istifa çağrıları yapılmıştı.

Ermeni Başbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüştüğünü belirtti. Görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğunun dile getirildiğini aktaran Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Benim Adımım Partisi ve Aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Ermenistan'da erken parlamento seçimine 20 Haziran'da gidilecek." ifadesini kullandı. Euronews Türkçe

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