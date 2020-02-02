Esad geçen ay 188 sivil öldürdü

İdlib’de göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünce yayımlanan raporda, Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya’nın İdlib’e yönelik Ocak ayındaki bombardımanlarında 64’ü çocuk 188 sivilin öldüğü kaydedildi.

Vefat edenler arasında iki Sivil Savunma çalışanı ve bir de sağlık görevlisinin yer aldığı belirtildi. Rejim ve Rusya’nın bölgeye yönelik geçen ayki saldırılarında 28 okul, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 9 pazar yeri, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, 3 su ve 2 elektrik santrali, 4 fırın hedef alındı. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi. AA

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.