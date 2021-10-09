Esad’ın amcası 36 yıl sonra Şam’a geri döndü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Fransa'da kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamaktan 4 yıl hapis cezası onanan amcası Rıfat Esad, 36 yıllık sürgün hayatından sonra cezaevine girmemek için Şam’a geri döndü.

Suriye'de yönetimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi, Beşar Esad'ın, Fransa'da hapis cezası onanan amcası Rıfat Esad'ın Suriye'ye dönüşüne onay verdiğini ileri sürdü. Gazetenin haberinde, dün 36 yıl sonra Şam'a dönen Rıfat Esed'in Suriye'de rejim içerisinde herhangi bir görev üstlenmeyeceği belirtildi. Paris Temyiz Mahkemesi, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esad'a 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını 9 Eylül'de onamıştı. Fransa'daki mal varlığına el konuldu Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esad'ın, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı almıştı. Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu. Amca Esad'ın Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor. Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esad'a 4 yıl hapis cezası vermiş, Esad'ın avukatı bu karara itiraz etmişti. Euronews Türkçe

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