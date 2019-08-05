Esad rejimi İdlib'de şartlı ateşkesi iptal etti

Beşşar Esad rejimi yoğun saldırılar düzenlediği İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği "şartlı" ateşkesi iptal etti.

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bu ayın başında bölgede ilan ettiği "şartlı" ateşkesi iptal ederek, saldırılarına devam edeceğini duyurdu. Esed rejiminin yayın organı SANA'nın haberinde, Esed rejiminin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek, "operasyonlara devam edeceği" belirtildi. Habere göre, rejim, İdlib mutabakatı gereği askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmemesini gerekçe göstererek şartlı ateşkesi iptal etti. Esed rejimi ateşkesi iptal ettiğini duyurmasının ardından, savaş uçaklarıyla İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde sivil yerleşimlere saldırı düzenlemeye başladı. Saldırıda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Askeri muhaliflerden de ateşkes iptaline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Esed rejimi ve destekçileri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarla 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatını ihlal ederek, 750 binden fazla sivili yerinden etmişti. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin öldüğünü duyurmuştu. AA

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