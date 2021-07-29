Esed rejimi, düzenlediği saldırılarda 15 sivili öldürdü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimi güçlerinin şehir merkezindeki bir mahalleye yönelik kara operasyonu başlatması üzerine çatışmalar kırsal kesime sıçrarken, rejim güçlerinin Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için sabah erken saatlerde bölgeye kara operasyonu başlatan rejim güçleri ilerleme kaydedemedi. Bölge halkı ile silahlı muhalif grupların direnişiyle karşılaşan rejim güçleri, yoğun çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı. Rejim güçlerinin mahalleye tank ve top atışlarıyla saldırması üzerine ise çatışmalar Dera'nın batı ve doğu kırsalına sıçradı.​​​​​​​ Kırsal kesimdeki Deralı muhalif gruplar, rejime ait bazı kontrol noktaları ve askeri noktaları hedef aldı. Kırsaldaki çatışmalar Sayda, Um el-Mayadin, Nasip, Yadude, Mizyrib, Um Meyzen, Neva, Tsil, Bekkar, Tafas, Nuayme, Casem, İnhıl, gibi bölgelerde yoğunlaşırken, kırsal kesimde rejime ait 12 kontrol noktası muhaliflerin eline geçti. Bunun üzerine rejim güçleri söz konusu yerleşimleri havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı. Yerel güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre, Yadude'de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem'de 2, İnhıl'da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil öldü. Çatışmalar yer yer devam ediyor. AA

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