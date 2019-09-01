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1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları devam ediyor

01 Eylül 2019, Pazar 15:15
Esed rejimi, İdlib'de tek taraflı ilan ettiği ateşkesi rafa kaldırarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırılar düzenledi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi tamamen bozarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarını havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla hedef aldı.

Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırılar gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün öğleden sonra rejimin askeri birliklerinin tek taraflı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes ilan ettiğini ve 06.00 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu.

Esed rejimi, dün de İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla vurarak ilan ettiği ateşkesi bozmuştu.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Aynı sürede, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere en az bin 282 sivil öldü.

AA

Etiketler: idlib
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