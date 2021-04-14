Eski ABD Savunma Bakanı: Karadeniz kıyısına daha fazla asker yığmalıyız

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki savunma bakanı Mark Esper, Rusya'nın olası saldırılarını önlemek için ülkesinin Karadeniz kıyısı boyunca, Bulgaristan ve Romanya'ya daha fazla asker konuşlandırması gerektiğini savundu.

Esper, "Rusya'ya karşı durmaya devam edip, kötü tavrından caydırmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansına konuşan eski bakan, ABD'nin Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere kalıcı olmasa da dönüşümlü olarak daha fazla asker yığarak Avrupalı müttefiklerine güven verip NATO ittifakını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Ukrayna sınırındaki gerilimin dindirilmesi çağrısında bulunmuş, Kiev ve Moskova arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için zirve yapılmasını önermişti. Rusya'nın Kırımı ilhakıyla başlayan gerginlikte, Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 7 yıldır süren ve son haftalarda tekrar şiddetlenen çatışmalar 14 bin kişinin hayatına mal oldu. Gerilimin tırmanmasının ardından ABD, Almanya'daki askeri varlığını arttıracağını duyurmuştu. Esper'in görev aldığı Donald Trump başkanlığındaki bir önceki Amerikan yönetimi ise Almanya'daki 36 bin askerden 12 binini çekmeyi planlıyordu. Trump, Almanya'nın NATO'ya olan finansal sorumluluklarını yerine getirmediği halde bölgedeki Amerikan gücünden faydalandığını savunuyordu. Euronews Türkçe

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