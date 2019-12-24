Etiyopya'da 4 cami ateşe verildi, halk sokağa döküldü

Etiyopya'nın dört bir yanında binlerce Müslüman, ülkenin kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Amhara eyaletinde dört caminin ateşe verilmesini protesto etmek için sokaklarda son iki gündür eylem düzenliyor.

Farklı kentlerde sokağa inen göstericiler, dini mekanların korunması için hükümete çağrı yaparken, sorumluların yargı önüne çıkartılması isteniyor. Kundaklamalara ilişkin şimdiye kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Başbakan Abiy Ahmed, dini mekanlara yapılan saldırıları kınayarak, halkı nefret söylemlerinden sakınmaya çağırdı. Ahmed yaptığı açıklamada, “Bu saldırıyı düzenleyen aşırılar, ülkemizin tarihsel dinler arası hoşgörü ve birlikte yaşam kültürü zenginliğine darbe vurmak için çalışıyor.” dedi. Emniyet Müdürü Jemal Mekonnen ise daha önce basına yaptığı açıklamada, bir Ortodoks kilisesinin ateşe verildiği yolundaki haberlerin camilere yönelik saldırıları tetiklediğini söylemişti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.