Eylemler barışçı olmalı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede gösterilerin barışçı ruhunu koruması gerektiğini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük’te bulunan Irak Türkmen Cephesi başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Göstericilerin ve gösterilerin yapıldığı alanların daha iyi korunmasını isteyen Salihi, silâhların da devlet elinden çıkmaması gerektiğini dile getirdi. Salihi, “Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli” ifadesini kullanarak, göstericilerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Yeni hükümetin kurulmasıyla yapılacak anayasa değişikliğinde Türkmenlerin haklarının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapan Salihi, haklarının 2003’ten bu yana çiğnendiğini ve bu durumun artık son bulmasını istediklerini aktardı.

Irak’ta hükümete karşı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı. Başşehir Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki şehirlerde devam eden gösteriler sırasında İran’ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler dolayısıyla 29 Kasım’da istifa etmek zorunda kalmıştı.

“Humeyni Caddesi”nin tabelası indirildi

Irak’ın güneyindeki Basra şehrinde göstericiler, İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni’nin adını taşıyan caddenin tabelâsını, “Ekim Şehitleri” yazısının bulunduğu tabelâ ile değiştirdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Basra’da bir grup göstericinin, “Humeyni Caddesi” yazılı tabelâyı indirdiği görülüyor. Göstericiler, aynı yere “Ekim Şehitleri” yazılı başka tabelâ asarken Irak Millî Marşı’nı seslendiriyor. Irak’ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde İran’ın ülkedeki nüfuzu da protesto ediliyor.