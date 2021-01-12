‘F-35 üretimindeki katılım azalmaya devam edecek’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı F-35’lerin üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek daha da azalacağını ifade etti.

Rus basınına konuşan Campbell, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için F-35 programındaki üyeliği durdurulan Türkiye’nin üretime katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı. Sputnik’in haberine göre, ABD’nin Türkiye’nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığının altını çizen ve Ankara’nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, “F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye’nin üretimdeki payı 2021 ile 2022’de daha da azalacak” ifadelerini kullandı.

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