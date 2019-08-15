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15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa baskını

15 Ağustos 2019, Perşembe 12:36
İsrail polisi korumasındaki 96 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 96 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişlerine izin veren İsrail polisi, pazartesi, salı ve çarşamba günü söz konusu grupların Mescid-i Aksa'ya girişlerini durdurmuştu/

AA

Etiketler: fanatik, Yahudi, Mescid-i Aksa, baskın
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