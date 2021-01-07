Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi grupları, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan baskın düzenlediğini belirtti.
Fanatik Yahudilerin baskın sırasında Harem-i Şerif’te dini ayinler de gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu baskınların sabah ve öğleden sonra gerçekleştiği ifade edildi.
İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
AA