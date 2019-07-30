Fas Kralı'ndan genel af kararı

Fas Kralı VI. Muhammed tahta çıkışının 20. yılı onuruna genel af kararı alacağını duyurdu. Hapisteki binlerce kişinin faydalanacağı karara 2016'da ülkeyi sarsan Hirak protestolarına katılan kişilerin de dahil olması dikkat çekti.

Krallıktan yapılan resmi açıklamada aftan faydalanacak kişi sayısının tam olarak 4 bin 764 olacağı belirtildi. Af kararının ardından VI. Muhammed hükümette de değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Siyaset ve kamudaki kilit görevlere eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı başaracak yeni isimlerin getirilmesini istedi. Hirak protestoları nasıl başladı? 2016 ve 2017 yıllarında ülkenin kuzeyinde Berberilerin yoğun olarak yaşadığı Rif bölgesinde yaşanan protestolar bir balıkçının polis tarafından el konulan balıklarını kurtarmaya çalıştığı sırada çöp kamyonuna sıkışarak can vermesi ile başlamıştı. Göstericiler bölgedeki yoksulluğu, ekonomik ve sosyal sorunları protesto etmiş, gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Hirak Hareketi adını alan protestoların lideri Nasser Zefzafi ve 400 kişi kamu düzenini bozmak ve ulusal birliği tehdit etmek suçlarından hapis cezası almıştı. Karar, Temyiz Mahkemesi tarafından da onaylanmış fakat bu kişilerden 250'si daha önceki af yasalarından faydalanarak hapisten çıkmıştı. Euronews Türkçe

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