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23 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Filistin'de çocuk felci tehlikesi

23 Temmuz 2024, Salı 01:46
Gazze’de atık sularda bulunan çocuk felci virüsü Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor.

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İsrail’in 10 aydır Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Filistinliler atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsünün çocuklarına bulaşmasından endişe ediyor.

Gazze’nin büyük kısmında altyapının tahrip olması nedeniyle halkın yaşadığı yerlerdeki atık sular ve çöp yığınları tehlike saçmaya devam ediyor. Belediyeler ise yakıt sıkıntısı nedeniyle çöp yığınlarını kaldırma ve atık suları arıtma işlevini yerine getiremiyor. Son olarak, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordinasyonlu olarak atık sulardan alınan numunelerde yapılan incelemelerde çocuk felci virüsünün tespit edildiğini ve binlerce kişinin çocuk felcine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Çocukları bekleyen hastalık tehlikesi

Gazze’nin kuzeyindeki okullardan birinde 3 çocuğuyla yaşayan Tamir Gaben, çocuklarının çocuk felcine yakalanmasından korktuğunu söyledi. Gaben, “Okullarda durum çok kötü. Yiyecek yok, içecek yok. Çocuklar çöplüklerin yakınında oynuyor. Hastalanıp ölenler oldu. Saldırılarda ölmeseler bile virüse yakalanıp hastalanarak ölecekler.” dedi. İsrail’in evlerini bombalamasının ardından bir okula yerleştiklerini anlatan Zaim ez-Zaim (48) ise virüs ve hastalıklarla dolu atık su göletleriyle çevrili bir yerde yaşadıklarını ancak başka seçenekleri olmadığını vurguladı. Atık sular ve çöpler nedeniyle hastalandıklarını kaydeden Zaim, şimdi de çocuk felci tehlikesinin kapıda olduğunu dile getirdi. Bir atık su birikintisinin yakınında yaşayan Edhem en-Nemr (55) İsrail’in su kuyularını ve arıtma tesislerini tahrip ettiğini ve temiz su bulamadıklarını belirterek, çevrede akan ya da birikinti halini alan atık suların hastalıkların yayılmasının başlıca sebebi olduğunu aktardı. Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, “İsrail, Gazze’de altyapıyı tahrip ederek, atık suların sokaklarda ve alçak bölgelerde taşmasına ve bazı bölgelerde deniz kıyısına sızmasına yol açtı ve bu da bir çevre felaketine sebep oldu.” dedi.

AA

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