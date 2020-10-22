Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 60 bini aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı 506’ya, vaka sayısı da 60 bin 670’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 7, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de 1 kişi Kovid-19'dan vefat etti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 506'ya yükseldi.

Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 506 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 60 bin 670 oldu.

İyileşen hasta sayısının da 53 bin 571'e ulaştığı Filistin'de, son günlerde vaka sayılarındaki artış hızında yavaşlama görülüyor.