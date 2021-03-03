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3 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle 15 vefat daha

03 Mart 2021, Çarşamba 15:47
İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi vefat etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son bir günde 2 bin 17 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Vakalardan 1700'ünün Batı Şeria'da, 121'inin Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 196'sının da Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 15 hastanın daha vefat etmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 296'ya çıktığı, toplam vaka sayısının da 214 bin 502'ye yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 hastalarından 119'unun durumunun ağır olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 191 bin 78'e ulaştığı bildirildi.

Filistin'de vaka sayıları yeniden 1000'in üstünde

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ayı ortalarında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında, son günlerde yeniden yaşanan artış dikkati çekiyor.

Şubat ayının sonlarından itibaren özellikle Batı Şeria'daki artışlar nedeniyle Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerinde seyrediyor.

AA

Etiketler: Filistin, Kovid-19
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