Filistin’de OHAL uzatıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ilân edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat Twitter hesabından Abbas’ın OHAL’i uzatma kararını yayımladı. Kararda, OHAL sürecinde koronavirüsten korunma amaçlı yürütülen icraatların devam ettirileceği aktarıldı. Filistin hükumeti 6 Mart’ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilân etmişti. Son resmî verilere göre, Filistin’de 161 koronavirüs vak’ası bulunuyor. AA

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