Filistin’den arazi tepkisi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait mülkleri, Yahudi vatandaşlar adına kaydetmesiyle ilgili uygulamaları konusunda İsrail’i uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal yönetiminin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait topraklar ve gayrimenkullerle ilgili işlediği çirkin suçların derin endişeyle izlendiği” belirtildi. Açıklamada, ilgili insan hakları kurumlarının, İsrail’in yerleşim birimleri faaliyetlerini büyütmek ve Filistinlilerin daha fazla topraklarına el koymak için Doğu Kudüs’teki gayrimenkul ve arazilerin mülkiyetiyle ilgili sahtecilik yaptığını ortaya çıkardığı kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.