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4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın

04 Mayıs 2022, Çarşamba 13:50
Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetle gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki ihlalleri ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, orada İsrail bayrağı açarak ibadet edilmesi çağrılarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı yıkımlar, söktüğü zeytin ağaçları, Filistinli çobanlara yönelik saldırılar ve Silvan beldesinde sinagog inşasına başlaması gibi ihlalleri, gerilimi tırmandırma ve işgali sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarında tırmanan gerginliğin sonuçlarından Naftali Bennett başkanlığındaki İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyine tırmanışı durdurması için İsrail hükümetine baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden sorumluluk üstlenerek İsrail'i Filistinlilere uyguladığı şiddeti durdurmaya zorlaması ve gerekli önlemleri alması talep edildi.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabı aracılığıyla, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetmişti.

Mescid-i Aksa'da Ramazan boyunca gerginlik

Ramazanın 15-22 Nisan'a denk gelen haftası Hamursuz Bayramı süresince İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden önce Aksa'ya girmişti.

İsrail polisinin 15 Nisan'da Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara güç kullandığı görüntüler, Filistin sokağında ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, Ramazan boyunca yaşanan olaylarda 200 kadar Filistinli yaralanmış, yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail yönetimi, gelen dış baskılar sonucunda Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerinse ziyaret edebildiği statükonun "değişmediğini" üst düzey isimlerden gelen açıklamalarla savunmuştu.

Filistin-İsrail sorununda İsrail'in Aksa'ya müdahaleleri tarih boyunca Filistinlilerin büyük tepkisini toplamış, dönemin muhalefet lideri Ariel Sharon'un Aksa'ya baskın düzenlemesi toplumsal tepki ve şiddetin tırmandığı 2000'lerdeki İkinci İntifada'nın fitilini ateşlemişti.

AA

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