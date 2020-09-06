"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Filistin Devleti kurulmadan normalleşme adımı atılamaz

06 Eylül 2020, Pazar 22:00
FKÖ YÜRÜTME KONSEYİ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT, ARAP BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERE, BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMI ATMAMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Fİlİstİn Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, “Arap Barış Girişimi”ne bağlı kalınması için Arap Birliği toplantısı öncesi üye ülkelerin yetkilileriyle yoğun telefon diplomasisi yürütüyor. FKÖ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ureykat, önümüzdeki hafta Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde yapılması beklenen toplantı öncesi Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bedr es-Saidi ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ile telefon görüşmesi yaptı.

 Görüşmede, “1967 sınırlarında başşehri Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul edilmedikçe İsrail ile normalleşmeyi reddeden” Arap Barış Girişimi’ne bağlı kalınması ele alındı. Uraykat, Arap ülkelerine, Filistin’e karşı yükümlüklerini yerine getirmeleri ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile normalleşme adımı atmamaları çağrısında bulundu. Filistin’in başkanlığında Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağan toplantısı video konferans yöntemiyle önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1979’da Mısır, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması yapmıştı.  Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başşehri Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail’le normalleşmeyi reddetmişti.

 

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    İdlib Şehidi Serdar Aslan dualarla uğurlandı

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Muş'ta deprem

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    'İsrail'e uluslararası kurumların ciddi müdahalesini gerekiyor'

    Sudan'da '2 Ekim' hazırlığı

    Kronik hastaların raporlarına ilişkin açıklama

    Müfredat reformunun tam zamanı

    Filistin’e 3 tuzak

    Said Nursî’yi yazdı, linç edildi

    Dünyada son 24 saat

    Sırbistan ile berabere kaldık

    Çocuk maskelerine dikkat

    Filistin Devleti kurulmadan normalleşme adımı atılamaz

    Kantinci esnafı için destek şart oldu

    İngiltere'de son 107 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

    'İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor'

    Türkiye'de 1578 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Said Nursî’yi yazdı, linç edildi
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona bitecek mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Külliyat kampanyası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Ülkeleri kimler yönetiyor?
    Aytekin COŞKUN

    Şafi isminin tecellisi için Kenya’dayız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Bediüzzaman şimdi olsaydı...”
    Süleyman KÖSMENE

    Dinin mübalâğaya ihtiyacı yoktur
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın ilk İstanbul yol güzergâhı
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.