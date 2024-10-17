Filistin Devleti tanınmalı

Fransa’da muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarına tepki göste-rerek, “Gazze’de devam eden bir soykırımla karşı karşıyayız.” dedi.

Filistin’i tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi Panot, Ulusal Meclis’te düzenlenen haftalık basın toplantısında hükümetin İsrail politikasına değindi. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaşananlara değinen Panot, “Cibaliya’da (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun ordusu tarafından çadırlarda uyuduğu sırada öldürülen, diri diri yakılan insanların dayanılmaz görüntüleri karşısında dehşet içinde olduğumuzu söylemek isterim.” dedi. “Fransa’nın sesi, yalnızca bir şey açıklayıp ardından onu yerine getirdiğinde itibar görür. Filistin devletinin tanınmasını hala talep ediyoruz.” diyen Panot, Ulusal Meclis’te 2014’te bu yönde bir yasanın kabul edildiğini dile getirdi. AA

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