Filistin’i tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi

İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Barbados’un tanıma kararının ardından, Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi.

İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken giderek artan sayıda ülkenin Filistin devletini tanıdığını ilan etmesiyle Filistin, uluslararası tanınırlığını artırdı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı. Saldırılar her geçen gün şiddetini artırarak devam ederken, giderek artan sayıda ülke ise Filistin devletini tanıdığını duyurdu.

Filistin’in devlet olarak tanınması, sadece müzakere masasında Filistinlilere daha fazla siyasi güç sağlayan önemli bir sembolik jest değil, aynı zamanda İsrail’e “eylemlerini bu şekilde sürdüremeyeceğine” dair verilen önemli bir sinyal olarak da görülüyor. İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Barbados’un tanıma kararının ardından, Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi. Saldırılar devam ederken Filistin devletini daha fazla ülke tarafından tanınması, Filistin’in egemenliği ve kendi kaderini tayin hakkı için uzun süredir devam eden mücadelede “dönüm noktası” olarak değerlendiriliyor.

Büyüyen küresel destek

Paris’ten Madrid’e, Stockholm’den Londra’ya kadar “Özgür Filistin” sloganlarıyla yankılanan sokaklarda halk, hükümetlerinden Filistin devletini tanımasını talep etti. Halkın tepkisi “iki devletli çözüm” çağrılarını yoğunlaştırıp çeşitli ülkelerin Filistin’in tanınması konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açtı. İzlanda ve İsveç hariç Batı Avrupa ülkeleri tarafından tanınmayan Filistin’in, Avrupa Birliği (AB) içinden İspanya, Slovenya ve İrlanda ile NATO üyesi Norveç tarafından tanınmış olması, Avrupa’da İsrail için dengelerin değiştiği sinyalini verdi. İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs’ta, Slovenya ise 4 Haziran’da Filistin’i resmen tanıma kararı aldı.

KOLOMBİYA, RAMALLAH’TA BÜYÜKELÇİLİK AÇTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kararı “tarihi” olarak nitelendirerek, bunun “Filistin devletini tanımak sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda barışa ulaşmak için bir gerekliliktir.” yorumunu yaptı. İrlanda ise tanıma kararının “Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı” doğrultusunda alındığını vurguladı. Nisan ve mayıs aylarında Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Barbados’un da Filistin’i tanıyan ülkeler listesine katılmasıyla Filistin devletine yönelik uluslararası destek perçinlendi. Latin Amerika ülkesi Kolombiya ise Gazze’de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ramallah’ta ülkesinin büyükelçiliğinin açılması için talimat verdi.

Dünyada Daha fazla ülke Filistin’i tanıyabilir

Avrupa’da Filistin’i tanıma dalgasının devam etmesi bekleniyor. İsrail’e silah tedarik etmesiyle sıklıkla eleştirilen Fransa, Filistin’i tanımanın artık bir “tabu” olmadığını belirtirken, Malta, Lüksemburg, Belçika ve Finlandiya da “doğru zaman geldiğinde” Filistin’i tanımaya hazır olduklarını bildirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Filistin’in tanınması için Orta Doğu’da barışı teşvik etmek için stratejik olarak doğru zamanın seçileceğini aktarırken, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de yaptığı açıklamalarda sıklıkla “bunun yalnızca sembolik olmasını istemedikleri için doğru koşulların beklendiğini” belirtiyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel de Filistin’in tanınmasının “manevi destekten fazlası olması gerektiğini” ifade ederken, henüz tanıma kararı almamış ülkeleri “koordine olup anlamlı bir eylemde bulunmaya” çağırdı.