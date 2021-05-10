Filistin direniş gruplarından İsrail'e 'Mescid-i Aksa'daki polisleri çekin' çağrısı

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e saat 18.00'e kadar mühlet verdiklerini bildirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Ortak Operasyon Odasının aldığı kararı duyurdu. Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e bugün saat 18.00'e kadar süre verildiğini aktardı. AA

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