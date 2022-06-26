Filistin direnişine destek çağrısı

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Arap ve İslam ülkelerini Filistin direnişini desteklemeye çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen 11. İslam Ulusal Konferansı’na katıldı.

Heniyye, burada yaptığı konuşmada Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan projelere karşı Filistin direnişinin siyasi, hukuki ve ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini, bunun stratejik bir seçenek olduğunu belirtti.

Filistin halkının farklı grupları arasında birlik sağlanmasının ulusal çıkarlar üzerinde uzlaşıya varılması ve söz konusu tasfiye projeleriyle mücadele edilmesi için zaruri olduğunu vurgulayan Heniyye, İsrail’in Filistin halkına karşı zafer kazanmasına izin verilmemesini istedi. Nehhale ise Filistin meselesinin gündemde tutulması gerektiğini kaydetti.