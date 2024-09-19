Filistin’in ilk teklifi BM’de kabul edildi

Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurula ilk karar tasarısını sundu.

Tasarı “İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri” başlıklı acil özel oturumda oylandı. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ve 40’tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi. İsrail’in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. AA

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