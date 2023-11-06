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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

"Filistin-İsrail konusunda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz"

06 Kasım 2023, Pazartesi 18:33
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle görüştüklerini belirterek, "Önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz." dedi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda farklı bölge ülkelerini ziyaret ettiğini, önemli adımlar attıklarını, görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ülkelerde her birinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Savaşın bölgeye yayılmasını engellemenin kritik öneme sahip olduğunu ve bölge ülkelerinin de bu amaç için büyük çaba gösterdiğini belirten Blinken, şunları kaydetti:

"İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptık. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz.”

Blinken, bu konularda ilerleme sağlandığını düşündüğünü, bölgelere yaptığı ziyaretlerde de farklı şekillerde ABD liderliğinin, ABD diplomasisinin vazgeçilmez olduğunun kendisine aktarıldığını söyledi.

"(Bölge ülkeleriyle) Her konuda anlaşamıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz ve diğer konularda açık bir şekilde iletişimi sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Blinken, önemli görüşmeler yapıldığını yineledi.

Rehineler "yoğun olarak odaklandığımız bir konu"

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile özellikle insani yardım erişimiyle ilgili ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını ve bu yardımları önemli ölçüde artırdıklarını kaydeden Blinken, çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanabilirliği konusunu İsraillilerle görüştüklerini ifade etti.

Blinken, kritik noktalardan birinin de "rehineler konusunda ilerleme kaydedilmesi" olduğunu belirterek, "Bu bizim yoğun olarak odaklandığımız bir konu. Ancak aynı zamanda çatışmalara ara verilmesinin bu öneriyi ilerletmeye de yardımcı olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Yalnızca Gazze'ye değil, Batı Şeria'da olup bitenlere de çok odaklandıklarını kaydeden Blinken, "Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı şiddet konusundaki endişelerimizi çok açık bir şekilde dile getirdik. İsrail hükümetinin bu sorunla daha etkili bir şekilde başa çıkma konusunda taahhütlerde bulunduğunu duyduk ve bunun gerçekleşmesini çok yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"İsveç'in ittifaka katılma sürecini tamamlamamız için (Türkiye ile) ortak bir kararlılık olduğunu düşünüyorum"

Blinken, "Türkiye, Mısır, Katar gibi ülkelerin rehineleri kurtarma konusunda Hamas'la çalışabilecek yeterli güce sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa İsrail bombardımanı durdurmadığı sürece böyle bir şey söz konusu değil mi?" sorusuna, rehine konusunun detaylarına giremeyeceğini ancak konunun ABD'nin odak noktasında olduğunu kaydetti.

Diğer ülkelerin de rehinelerin kurtarılması konusunda önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirten Blinken, bu konuda yapılacak yardımların gereklilik olduğuna dikkati çekti.

Blinken, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulünü desteklemeye hazır olduğuna dair size herhangi bir güvence verdi mi?" sorusunu, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın onay protokollerini imzalaması ve Parlamento'ya göndermesi bizi çok cesaretlendirdi." şeklinde yanıtladı.

Bu konuda ilerleme kaydedileceğine inandığını belirten Blinken, "İsveç'in ittifaka katılma sürecini tamamlamamız için ortak bir kararlılık olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye'nin de bizim de sahip olduğumuz bir kararlılık." dedi.

AA

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