Filistin yönetimi: Batı Şeria’yı yeniden imara başladık

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda yıktığı yerleri yeniden imar etmeye başladıklarını belirtti.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya geldi. Mustafa ile Baerbock, İsrail’in işgali ve saldırıları altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı. Mustafa, İsrail saldırılarının Batı Şeria’nın kuzeyinde neden olduğu yıkımın boyutuna dikkati çekerek, “Hükümetimiz yıkılan yerleri yeniden inşa etme çalışmalarına başladı.” ifadesini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara işaret eden Mustafa, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararının uygulanması, ateşkese yönelik, insani yardıma erişimin sağlanmasına yönelik bir yol haritasının başlangıç ​​noktasıdır ve aynı zamanda Filistin devletinin kurulmasının ve işgale son verilmesinin de önünü açmaktadır.” ifadelerini kullandı.