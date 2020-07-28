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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

28 Temmuz 2020, Salı 13:20
İsveçli aktivist Benjamin Ladraa ve arkadaşları, İsrail'in saldırılarıyla uzuvlarını kaybeden çocuklara, protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması amacıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında 2 bin kilometre bisiklet sürecek.

İsveçli aktivist Benjamin Ladraa ve arkadaşları, 20 Temmuz'da "Gazze İçin Bisiklet Sür İsveç" adıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında farkındalık oluşturmak için bisiklet yolculuğuna çıktılar.

Ladraa, İsrail’in saldırıları sonucu yaralanan ve çeşitli uzuvlarını kaybeden 3 bin çocuğun tedavilerinde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında 2 bin kilometre bisiklet sürecek.

İsveç'in Göteborg kentinden başlayan yolculuğun, İsveç'in Finlandiya sınırındaki Abisko kentinde sona ereceğini belirten Ladraa, 8'inci gününü tamamladıkları yolda 400 kilometre mesafe katettiklerini ve yolculuklarının 33 gün süreceğini kaydetti.

Ladraa, yolculuğu sırasında kendisine dünyanın farklı bölgelerinden insanların da eşlik ettiğini aktararak, "Şilili, Romanyalı, İsveçli, Suriyeli, yaşlı, emekli, kadın, erkek birçok farklılığa sahip ekiple yola çıktık. Gruptaki arkadaşlar Filistinli çocukların hikayelerini anlattıkları için heyecanlılar ve çok mutlular" diye konuştu.

Yol boyunca Filistinlilerin uğradıkları insan hakları ihlallerini anlatıyorlar

Benjamin Ladraa, yolculuğunda karşılaştıkları insanların Filistinlilere karşı uygulanan insan hakları ihlallerinden habersiz olduklarına işaret ederek, "Bisiklet yolculuğumuz, İsrail'in suçlarını anlatmak için güzel bir imkan. Filistinlilere karşı uygulanan hak ihlallerini ve Filistin'in işgalini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanyada toplanacak yardımların Filistin Çocuk Yardım Fonuna (PCRF) aktarılacağını paylaşan Ladraa, "Uluslararası hukuk ihlal edilerek savunmasız Filistinlilere ateş açılması sonucu birçok çocuk elini, ayağını ve kolunu kaybetti. Yardımlar, uzuvlarını kaybeden bu çocuklara protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasında kullanılacak" dedi.

"Türkiye, çok özel bir role sahip"

Landraa, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerinin, yalnızca insani yardım faaliyetleri ile çözüleceğine dair yaygın ve yanlış bir algının olduğunu belirterek, "Tüm dünyada ülkeler, İsrail'e siyasi baskı uygulamakta gecikmemeli. Bu noktada özellikle Türkiye, İsrail’in gayrimeşru politikalarına karşı gösterdiği duruş ile dünyada çok özel bir role sahip" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın işgaline yönelik aldığı karara da değinen Ladraa, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin topraklarına ve yaşam haklarına karşı alınmış bu karar siyonist bir projedir. Bu hukuksuz tavır ilk değildi son da olmayacak. İsrail'in uyguladığı savaş suçlarına karşı, ülkeler ve uluslararası toplum gerekli tepkiyi vermeli. İsrail'e yönelik yaptırım kararları alınmalı ve ülkeler İsrail'le diplomatik ilişkileri sonlandırılmalıdır."

Etiketler: Filistinli çocuklar, bisiklet
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