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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Filistinli çocukların eğlencesi uçurtmalar

15 Mayıs 2020, Cuma 23:42
Uçurtma ustası Muhammed Ebu Avde: “İnsanlar vaktinin çoğunu evlerinde geçiriyor, boş zaman çok. Dolayısıyla şu sıralar çocukların en büyük eğlencesi uçurtmalar.”

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El-Amari Mülteci Kampı’nda, Kovid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocukların evlerinin damlarından uçurdukları uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntülere sahne olurken, karantina günlerinde çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu kampta yaşayan çocukların, şu sıralar en büyük eğlencesi uçurtma uçurmak. Aileleriyle evlerinin çatı ve damlarına çıkarak uçurtma uçuran Filistinli çocuklar aynı zamanda birbirleriyle de uçurtma yarışı yapıyor. Mülteci kampının semalarını renklendiren uçurtmalar, evlerinde kalan Filistinli çocuklar için moral kaynağı oluyor.      

Çocuklar uçurtmalarını yarıştırıyor      

El-Amari Mülteci Kampı’ndaki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ahmed Tumliye, “Kovid-19 salgınının yayılma tehlikesine karşı evlerinde kalan çocuklar, bu şekilde eğlenceli vakit geçiriyor.” dedi. Uçurtmaların son günlerde neredeyse gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen Tumliye, “Karantina nedeniyle birbirlerinden uzak kalan çocuklar karşılıklı çatılardan uçurtmalarını yarıştırarak birlikte eğleniyor.” diye konuştu.      

Uçurtma satışları arttı      

Uçurtma ustası Muhammed Ebu Avde, bu günlerde çocukların tek eğlencesi haline gelen uçurtmaların büyük rağbet gördüğünü belirtti. Satışların geçen yıllara göre ciddi ölçüde arttığını kaydeden Ebu Avde, “İnsanlar vaktinin çoğunu evlerinde geçiriyor, boş zaman çok. Dolayısıyla şu sıralar çocukların en büyük eğlencesi uçurtmalar.” dedi.  

“Bizi eğlendiren tek şey uçurtmalarımız”      

Mülteci kampında yaşayan 13 yaşındaki İbrahim Riyad, her gün en az iki saatini uçurtma uçurarak geçirdiğini anlattı. Bundan büyük keyif aldığını dile getiren Filistinli çocuk, “Kampta oyun oynayacak yerimiz yok, okullar da tatil edildi. Bizi eğlendiren tek şey uçurtmalarımız.” şeklinde konuştu. Çocuklarıyla birlikte evlerinin çatısında uçurtma uçuran 30 yaşındaki İbrahim Muhammed de son zamanlarda alecek yapabildikleri en eğlenceli etkinliğin bu olduğunu söyledi.      

    

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