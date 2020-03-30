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31 MART 2020 SALI - YIL: 51

Filistinli mahkûmlar için İsrail’e baskı

30 Mart 2020, Pazartesi 23:34
Filistin yönetimi, Kızılhaç’tan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten korunması için müdahale edilmesini istedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer’e mesaj yolladı.  Maliki, Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüstenten (Kovid-19) korunması için Maurer’den “işgal yönetimine” (İsrail) baskı yapılması talebinde bulundu. İsrail hapishanelerinde idari tutukluların yanı sıra kronik hastaların da olduğunu belirten Maliki, Maurer’den tutukluların serbest bırakılması için çaba göstermesini istedi. Resmî verilere göre İsrail hapishanelerinde 43’ü kadın, 180’i çocuk, 700’ü kronik hasta olmak üzere 5 bin Filistinli tutuluyor. 

AA

Etiketler: Filistinli mahkumlar, İsrail, baskı
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