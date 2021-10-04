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5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Filistinlilere siyonist tacizi tırmanıyor

04 Ekim 2021, Pazartesi 22:31
İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA’DA YER ALAN 250’DEN FAZLA YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİNDE İKAMET EDEN YAHUDİ YERLEŞİMCİLER, FİLİSTİNLİLER İÇİN HAYATI DAHA DA İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GETİRİYOR.

İsraİl, Altı Gün Savaşı olarak bilinen muharebenin ardından 1967’de, tarihî Filistin’den geriye kalan son topraklar olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı işgal etti. Bunun ardından İsrail bölgedeki demografik dengeyi kendi lehine çevirmek, işgali derinleştirmek için Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da hızla yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye başladı. Bugün itibarıyla Batı Şeria’da Filistin toprakları üzerine kurulmuş 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. İsrail, inişli çıkışlı süreçler olsa da bu yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor. Uluslararası kamuoyundan kınamanın ötesine geçmeyen cılız tepkiler gelmesi ve ciddî yaptırım uygulanmaması sebebiyle İsrail yönetimi bu illegal yapıları genişletmeyi sürdürüyor.

İkİ devletlİ çözümü zora sokuyor

İsrail, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinde ikamet edenler için özel yollar inşa ediyor, çoğunluğu silâhlı bu kişileri “koruma” bahanesiyle binlerce askerî bölgede tutuyor. Hakim tepelere kurulan bu illegal yapıların etrafı genelde duvarlarla ya da tellerle çevriliyor. Batı Şeria’da adeta mantar gibi her köşeden yükselen bu yapılar, Filistin şehirleri, beldeleri hatta köyleri arasındaki bağlantının giderek kopmasına neden oluyor. Bu yapılar ayrıca Filistinlilerin iki dev- letli çözüm için şart koştuğu 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması talebinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiş durumda. Zira İsrail yönetimi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yer alan bu yasa dışı yerleşim birimlerini boşaltmak istemiyor.

Hayal bile edemezsiniz

Filistin toprakları üzerine kurulan illegal yapılardaki Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere ve onların temel geçim kaynaklarına saldırıyor. Yahudi yerleşimciler, Fi-listinlilere ait zeytin ağaçlarını kesiyor, sürülerini otlatan çobanları darbediyor, tarlalara giden sulama borularını kesiyor veya söküyor. Bu saldırılar doğrudan temel geçim kaynaklarını hedef aldığı için Filistinlilerin yaşantısını olumsuz etkiliyor. İsrail güçlerinin genelde göz yumması sebebiyle aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Filistin köylerine, yerleşkelerine saldırmaktan da geri durmuyor. Son olarak çok sayıda Yahudi yerleşimci 28 Eylül’de Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgeye saldırdı. Yüz- leri maskeli Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladı, birisi 3 yaşında çocuk olmak üzere 12 Filistinliyi yaraladı. Evi Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Gasim Hamandi, “Bize yaptıkları bu son saldırıyı hayal bile edemezsiniz. Yaşlı, çocuk ve hayvan ayırt etmeksizin herkese, her şeye saldırdılar. Koyunlara bıçakla saldırıp içlerini açtılar. Sonra ordu, milletin üzerine dağlık araziden gaz sıktı. Akabinde ordu geldi koyunları geri verdi ve yerleşimcileri dağıttı.” ifadelerini kullandı. İsrail Meclisinde yer alan Ortak Arap Listesi Bloku’nun milletvekili Ofer Cassif: “Yahudi yerleşimcilerin tamamının, (İsrail) hükümetin ve işgal güçlerinin hırsızdan, suçludan farkı yok. Bu durum İsrail toplumunu da etkiliyor. Çünkü bu İsrail toplumunu da suçlu bir topluma dönüştürüyor” dedi.

AA

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Yorumlar

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  • Hüseyin İlhan

    5.10.2021 00:12:17

    Hergün Filistinli din kardeşlerimizin evleri yıkılıyor,bağ,bahçe ve tarlaalrı yakılıyor.Yine bu tacizlere birde MESCİDİ AKSA ve mübarek mabetlerimize yapılan saldırılar var. İşte bunların nedeni SURİYE bu hale kasıtlı düşürüldü.Zira SURİYE sorunsuz iken İSRAİL buna cesareti yoktu. Yine ülkemizin sözde dindar idarecileri öyle fahiş hatalar yapıyorlarki önce M.MARMARAYI gönderdiler ve 'GEREKİRSE DONANMAYI REFAAKTÇİ GÖNDERİRİZ,diyen o alil kafa varyaaaa işte sonradan 'DÖNEMİN BAŞBAKANINAMI SORDULAR,diyecek kadar akıl tutulması,ve ruh sağlığını yitirmişliğini göstererek 'İSRAİL BİZE,BİZ İSRAİL'E MUHTACIZ,deyip birde M.MARMARA ŞEHİTLERİNİ KATİLLERE SATIŞI bu saldırıların,küstahların,barbarların İSTİNADI OLDU. Hala ÜMMET,DİN SÖZLERİ İLE OY SİMSARLIĞI İSTİSMARINI yapması destek değil tekdiri hakediyor değilmi.

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