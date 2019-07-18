Fitneler istişareyle aşılır

İslÂm İşbirliği Teşkilâtı (İİT), işgal altındaki Kudüs kentini desteklemek için “kalkınma planı” uygulanması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail’in kapılarını kapatmak ve baskınlar düzenlemek gibi Mescid-i Aksa’yı hedef alan ve tekrarlayan saldırılarını kınayarak, İsrail’in Kudüs’teki ihlallerine karşı koymada siyasi eylemlere daha fazla destek verilmesi, kent için kalkınma plan ve programları uygulanması çağrısında bulundu. İslâm İşbirliği Teşkilâtı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri Muhammed Kureşi Neyyas ise, İslam dünyasında sorunların diyalog ve istişareyle çözülmesi gerektiğini söyledi.Neyyas, Fas’ın başşehri Rabat’ta düzenlenen bir günlük istisnai İcra Komitesi Toplantısı’nın açılış konuşmasında “İslâm dünyasındaki fitne ve gerilimlerle mücadele diyalog ve istişareyle olmalıdır.” dedi. Detay vermeksizin İslâm dünyasında yaşanan krizlerin çözümü için istenilen şeyin diyalog ve istişare anlayışının kökleştirilmesi olduğunu vurgulayan Neyyas, İSİPAB’ın İslâm ümmetinin birliği ve halklar arasındaki bölünme ve ayrışmanın sonlandırılması için önemli rol oynayabileceğini söyledi.