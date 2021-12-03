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Fransa BAE'ye 80 adet savaş uçağı sattı

03 Aralık 2021, Cuma 18:24
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 16 milyar euro karşılığında 80 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı satın aldığını açıkladı. Anlaşma haberi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BAE'ye düzenlediği resmi ziyaret sırasında geldi.

Fransa Savunma Bakanlığı Rafale uçaklarının yanı sıra 12 Airbus üretimi savaş helikopterlerini de içeren anlaşmayı bugüne kadar ülkenin en büyük silah ihracat anlaşması olarak tanımladı. Savaş uçaklarının üreticisi Dassault Aviation ise anlaşmayı "Fransa'nın başarı öyküsü" olarak niteledi.

Firmadan yapılan açıklamada anlaşma ile BAE'nin Rafale F4 uçaklarının Fransa dışındaki ilk kullanıcısı olacağını bildirildi. Firma ayrıca imza töreninde Macron ve Abu Dabi Veliahtı Muhamed bin Zayed Al Nahyan'ın imza töreninde hazır bulunduğunu belirtti.

Macron, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından büyük bir silah satış anlaşması imzalanması ve ülkesinin Körfez bölgesindeki rolünü güçlendirmesi beklentisiyle BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan iki gün süreli temaslarda bulunuyor.

Avustralya, geçtiğimiz aylarda Fransa'dan 66 milyar dolarlık 12 denizaltıyı kapsayan anlaşmayı iptal ederek Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile yeni anlaşma imzalaması iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, BAE, savaş uçağı
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