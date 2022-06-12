Fransa'da genel seçim heyecanı

Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ilk turu başladı.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek. Yurt dışı seçmenin halihazırda oy kullandığı seçimde, oy verme işlemi saatleri denizaşırı topraklarda ise farklılık gösterecek. Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışıyor. İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

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