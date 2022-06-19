Fransa'da halk sandık başında

Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farklılık gösterecek. Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor. Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. AA

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