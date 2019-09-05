Fransa'dan İran'a nükleer adım uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya dair üçüncü adımı atacaklarını duyurmasından sonra, Fransa Dışişleri Bakanlığı "Gerilimleri azaltma çabalarına müdahale edebilecek hiçbir eylem olmamalı” şeklinde açıklama yaptı.

Ruhani, İran’ın isteklerinin karşılanması için AB ülkeleriyle yapılan müzakerelerden sonuç alınmadığını ve İran’ın üçüncü kez 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltacağını belirtmişti. Bunun üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa gerilimleri azaltmak için çaba sarf etti. Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) ihlal edilmemesinin sağlanması ve sözleşmeye tam olarak uyulması, açıkça bu sürecin temel amaçlarıdır. Kötü bir sinyal gönderebilecek ve gerilimleri azaltma çabalarına müdahale edebilecek hiçbir eylem olmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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