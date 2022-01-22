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22 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Fransa’dan “Uygur soykırımı” kararı

22 Ocak 2022, Cumartesi
Fransa Ulusal Meclisi'nde alınan kararda Fransa hükümetinin Uygur azınlığa yönelik muamele sebebiyle Çin hükümetini kınamaya ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.

Fransa’da Ulusal Meclis, Uygur azınlığa soykırım uygulandığına dair karar tasarısını kabul etti. Bire karşı 169 oyla kabul edilen tasarıda “Çin makamlarının Uygurlara karşı şiddet eylemleri, insanlığa karşı suç ve soykırım” olarak nitelendirilerek kınandı.

Kararda Fransa hükümeti de Uygur azınlığa yönelik muamele nedeniyle Çin hükümetini kınamaya ve gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Ulusal Meclis’ten geçen kararın hukukî bağlayıcılığı bulunmuyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Meclisteki tartışma oturumunda konuşan Dış Ticaret Bakanı Franck Riester, Uygurlara karşı “sistematik şiddet olayları” yaşandığını, ancak bunun soykırım olarak sınıflandırılmasının uluslar arası platformlarda gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. İnsan hakları kuruluşları, Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların Sincan bölgesinde DNA testleri ve yüz tanıma yazılımları gibi çok sert araçlarla takibata maruz kaldığını, bir milyonu aşkın Müslümanın kamplarda din, kültür ve dillerini terk etmeye zorlandıklarını ve fizikî kötü muameleye tabi tutulduklarını belirtiyor. Çin yönetimi ise suçlamaları reddederek bu tesislerin eğitim kampı olduğunu, terörle mücadele kapsamında insanların topluma kazandırılması amacı taşıdığını savunuyor. 

 

Etiketler: Fransa, Uygur Soykırımı
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