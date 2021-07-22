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22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' iade edecek

22 Temmuz 2021, Perşembe 09:44
Fransa, el koyduğu "haksız elde edilmiş kazançlar" diye adlandırılan yabancı liderler ve yakınlarının varlıklarını ait oldukları ülkelere geri verecek.

Fransız Parlamentosu, el koyduğu yabancı liderlerin haksız kazançlarının ülke halkına iadesi için bir mekanizma oluşturan Fransız kalkınma yardımı reformunu kabul etti.

Haksız kazanç malları, yabancı liderler veya yakınları tarafından kişisel amaçlar için zimmete geçirilen lüks gayrimenkuller, arabalar, saatler ve banka hesapları gibi varlıklar ve kamu mallarından oluşuyor.

Yargıtay, 28 Temmuz’da Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın mahkumiyetini ve Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylarsa mekanizma, ilk defa somut olarak uygulanacak.

Söz konusu mekanizma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'de bitecek beş yıllık görev süresinin sonunda resmi kalkınma yardımını gayri safi milli gelirin yüzde 0,55’ine çıkarma taahhüdünü de gerçekleştirmiş olacak.

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu, Fransız mahkemeleri tarafından "haksız kazançlara" el konulmasından sağlanan gelirin ilgili nüfuslara geri verilmesini talep ediyordu.

AA

Etiketler: Fransa, haksız kazanç
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