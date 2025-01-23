Fransa, Esad için yeni bir tutuklama emri çıkardı

Fransız ve Batı medyasında yer alan haberlere göre, Beşar Esad hakkında tutuklama emri 20 Ocak'ta, 7 Haziran 2017'de Suriye'deki bir hava saldırısında can veren Fransız-Suriye vatandaşı Salah Abou Nabour'un davası kapsamında çıkarıldı.

Bu, Fransız hakimler tarafından Beşar Esad için çıkarılan ikinci tutuklama kararı oldu. Fransız yargıçlar, Kasım 2023'te Esad hakkında "insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık" suçlamasıyla ilk tutuklama emrini çıkarmıştı. Bu karar, Ağustos 2013'te Douma ve Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırılarla ilgili yapılan bir soruşturmanın ardından verilmişti. Bu saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ankara - Anka

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