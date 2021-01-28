“Fransa İslâmı” İslâma uymaz

FRANSA’DAKİ MÜSLÜMAN OTORİTELERDEN ‘FRANSA İSLÂM’I’ PROJESİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR. PROJENİN, “İSLÂM AHLÂKÎ DEĞERLERİNE AYKIRI” OLDUĞU SAVUNULDU.

Fransa’daki Müslüman toplum, hükümetin desteğiyle hazırlanan “Fransa İslâm’ı Prensipler Tüzüğü”ne tepki göstermeye devam ediyor. Fransa’daki Rhone Bölgesi Camii Konseyi’nden yapılan açıklamada, Paris yönetiminin desteğiyle hazırlanan “Fransa İslâm’ı Prensipler Tüzüğü”nün Fransa İslâm’ı projesinin bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, projenin İslâm’ın temel unsurlarını inkâr ettiği ve “İslâm ahlâkı değerlerine aykırı” olduğu vurgulandı. Tüzüğün, İslâm dinini tahrif etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu tüzüğe uymayan imamların görev yaptıkları camilerden uzaklaştırılmasının söz konusu olacağına işaret edildi. Açıklamada, Fransa yönetiminin dayatmasıyla kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi projesinin endişeyle takip edildiği kaydedildi. Fransa İslâm Konseyi’nin (CFCM) “Fransa İslâmî Prensipler Tüzüğü” adlı bir metin ortaya çıkardığı hatırlatılan açıklamada, CFCM’nin bu metni oluştururken bütün çağrılara rağmen ülkedeki Müslüman kuruluşların imam ve liderlerine danışmadığı aktarıldı. Açıklamada, İslam’ın siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğine işaret edildi. Seine-Saint-Denis Müslüman Dernekleri Birliğinden yapılan açıklamada ise hem tüzüğe hem de ayrılıkçılıkla mücadele yasası olarak bilinen “İslamofobik” yasaya tamamen karşı oldukları ifade edildi.

Fransa İslâmı Projesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Ekim’de açıkladığı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısı kapsamında CFCM’in bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasını ve ülkedeki Müslüman temsilcilerin kendi aralarında “ortak bir İslâmî anlayış” üzerinde birleşmelerini talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı 18 Ocak’ta ülkedeki birçok Müslüman temsilci ile görüşmüş, hazırlanan Fransa İslâmî Prensipler Tüzüğü’nü imzalamalarını istemişti. Bazı temsilcilerin imzalamasına karşı aralarında Fransa’daki Türk toplumunu temsil eden kişilerin de yer aldığı birçok temsilci de “İslâmî akaide aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle tüzüğü imzalamayı reddetmişti.