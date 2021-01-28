"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

“Fransa İslâmı” İslâma uymaz

28 Ocak 2021, Perşembe
FRANSA’DAKİ MÜSLÜMAN OTORİTELERDEN ‘FRANSA İSLÂM’I’ PROJESİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR. PROJENİN, “İSLÂM AHLÂKÎ DEĞERLERİNE AYKIRI” OLDUĞU SAVUNULDU.

Fransa’daki Müslüman toplum, hükümetin desteğiyle hazırlanan “Fransa İslâm’ı Prensipler Tüzüğü”ne tepki göstermeye devam ediyor. Fransa’daki Rhone Bölgesi Camii Konseyi’nden yapılan açıklamada, Paris yönetiminin desteğiyle hazırlanan “Fransa İslâm’ı Prensipler Tüzüğü”nün Fransa İslâm’ı projesinin bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, projenin İslâm’ın temel unsurlarını inkâr ettiği ve “İslâm ahlâkı değerlerine aykırı” olduğu vurgulandı. Tüzüğün, İslâm dinini tahrif etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu tüzüğe uymayan imamların görev yaptıkları camilerden uzaklaştırılmasının söz konusu olacağına işaret edildi. Açıklamada, Fransa yönetiminin dayatmasıyla kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi projesinin endişeyle takip edildiği kaydedildi. Fransa İslâm Konseyi’nin (CFCM) “Fransa İslâmî Prensipler Tüzüğü” adlı bir metin ortaya çıkardığı hatırlatılan açıklamada, CFCM’nin bu metni oluştururken bütün çağrılara rağmen ülkedeki Müslüman kuruluşların imam ve liderlerine danışmadığı aktarıldı. Açıklamada, İslam’ın siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğine işaret edildi. Seine-Saint-Denis Müslüman Dernekleri Birliğinden yapılan açıklamada ise hem tüzüğe hem de ayrılıkçılıkla mücadele yasası olarak bilinen “İslamofobik” yasaya tamamen karşı oldukları ifade edildi.

 

Fransa İslâmı Projesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Ekim’de açıkladığı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısı kapsamında CFCM’in bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasını ve ülkedeki Müslüman temsilcilerin kendi aralarında “ortak bir İslâmî anlayış” üzerinde birleşmelerini talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı 18 Ocak’ta ülkedeki birçok Müslüman temsilci ile görüşmüş, hazırlanan Fransa İslâmî Prensipler Tüzüğü’nü imzalamalarını istemişti. Bazı temsilcilerin imzalamasına karşı aralarında Fransa’daki Türk toplumunu temsil eden kişilerin de yer aldığı birçok temsilci de “İslâmî akaide aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle tüzüğü imzalamayı reddetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 591
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sezai MUMCU

    28.1.2021 06:49:15

    Fransa dan ne Din ne Laiklik TAKLID EDILEBILIR. Kanli EKMEK kanli parayla beslenen KAFALARIN AKLINA VICDANSIZLIGINA kimsenin ihtiyaci yok!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ahmet BATTAL

Münasebetsize sor
Faruk ÇAKIR

İnsanlık ne cevap verecek?
Cevher İLHAN

“Militan”
Genel

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
Genel

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
Ali FERŞADOĞLU

Hükümet ele bakar, kalbe değil!
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Nur’un ağlatan kalemleri...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.