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17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Fransa Mahkemesi: Hukuka aykırı şekilde kapatılan Bilal Camisi "derhal" açılmalı

16 Mayıs 2022, Pazartesi 22:45
Fransa'da mahkeme, imamın "radikal içerikli vaazlar verdiği" suçlamasıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatıyla Aralık 2021'de kapatılan Bilal Camisi'nin "derhal" açılmasını" kararlaştırdı.

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İnsan hakları avukatı Sefen Guez Guez, yaptığı açıklamada, Beauvais İdare Mahkemesinin valilik kararıyla kapatılan Bilal Camisi'ne ilişkin 11 Mayıs'ta yapılan itirazı değerlendirerek, hükme bağladığını belirtti.

Mahkemenin, valiliğin kapatma kararının kentteki Müslümanların ibadet yerini kullanmalarını engelleyerek ibadet özgürlüğünü açıkça ve hukuka aykırı olarak ciddi şekilde ihlal ettiği yönünde karar verdiğini aktaran Guez Guez, mahkemenin caminin derhal açılmasına hükmettiği bilgisini paylaştı.

Guez Guez, Beauvais (Bilal) Camisi yönetiminin valilikle irtibata geçerek, caminin açılmasına yönelik çözüm odaklı teklifler sunduğunu ancak valiliğin bunu dikkate bile almadığını kaydetti.

Valiliğin dostane yaklaşım sergilemek yerine cami yönetiminin ve sorumlu dernek temsilcilerinin toplu olarak istifa etmesi talebiyle kendilerine karşılık verdiğini belirten Guez Guez, cami yönetiminin Müslüman çoğunluk tarafından seçildiğine dikkati çekti.

Guez Guez, kapatma kararının baştan beri yasalara aykırı olduğunu gerekli makamlara ilettiklerini ancak karardan geri adım atılmadığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son bir yıldır camileri üst üste kapattığı ülkede, Bilal Camisi, Pessac Camisi'nden sonra kapatma kararına yapılan itiraz üzerine açılması kararlaştırılan ikinci cami oldu.

İçişleri Bakanı'nın talebiyle kapatılmıştı

Fransa'da 27 Aralık 2021'de İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle Beauvais kentindeki Bilal Camisi için imamı Islem Eddy Lecocq'in "radikal içerikli ve teröre teşvik ettiği vaazlar verdiği" gerekçesiyle kapatılma süreci başlatılmıştı.

Oise Valiliği Bakan Darmanin'in talebi üzerine 14 Aralık'ta, yasal süreç başlatılan Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapatılması kararlaştırmıştı.

Caminin kapatılma gerekçesinde, imam Lecocq'un vaazlarında, "radikal içerikli ifadeler" kullandığı, "Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere karşı mücadeleye" teşvik ettiği iddiaları yer almıştı.

Caminin avukatı Samim Bolaky ise karara tepki göstererek, "İmamın, kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştığını, vaazlarının içeriğinin aşırıcılık olarak nitelendirilmeyeceğini" aktarmıştı.

Paris yönetimine "Müslümanları ötekileştirdiği" eleştirisi

Fransa'da 99 camide yapılan denetimler sonucunda 23'ü kapatılmış, bir kısmı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

AA

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