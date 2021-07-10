Fransa, Mali'deki askeri üslerini kapatmaya başlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'nin kuzeyindeki askeri üsleri 2021 sonunda kapatmaya başlayacaklarını açıkladı.

Macron, G5 Sahel ülkeleri liderleri ile düzenlenen zirve sonrası Paris ziyaretinde bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki Fansız üslerinin kapanmasına 2021 ortalarında başlanacağını, 2022 başında ise tamamen kapanacağını söyleyen Macron, "Sahel'de kalmaya devam ediyoruz, çünkü bölge ülkelerinin talebiyle oradayız" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı uzun vadede, Sahel bölgesinde 2 bin 500 ila 3 bin asker bulundurmayı sürdüreceklerini ifade etti. Macron, 10 Haziran’da ülkesinin bölgedeki askeri varlığına ilişkin yaptığı açıklamada Sahel'de 8 yıldır devam eden ve 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ilan etmişti. Euronews Türkçe

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