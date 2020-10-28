Fransa'nın insanlık dışı adımlarına tepkiler devam ediyor

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Fransa'da İslam'a yönelik yapılan hakaretleri kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Patrik Theophilos'un İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik yapılan hakaretleri kınayarak, "Fransa'daki gelişmelerin kutuplaşmaya neden olabileceği" uyarısında bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Medeniyetler arası diyalog, farklı dinler ve ideolojiler arasındaki fikri ve itikadi ayrılığı azaltacak tek dildir." ifadelerine yer verildi. İslam'ın Tek İlah temelli bir din olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Patrik Theophilos, İslam dinine yönelik yapılan hakaretleri diğer Tek İlahlı dinlere yapılmışcasına kınamaktadır." denildi. Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamber Eendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Peygamber Eendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. AA

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