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30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Fransa Senatosu'ndan başörtüsüne ilişkin skandal karar

30 Ekim 2019, Çarşamba 20:06
Fransa Senatosu, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

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Senatoda merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) hazırladığı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısı 114 "hayır" oyuna karşı 163 "evet" oyuyla kabul edildi.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) ve merkez sol Sosyalist Parti (PS) tasarıya karşı çıktı.

Tasarının yasalaşması için Ulusal Mecliste de onaylanması gerekiyor. LREM'in karşı çıkması nedeniyle, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinin çok düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık 20 gün önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.

Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kulanmıştı.

Önceki gün ülkenin Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı. Fransız basını, saldırganın Claude Sinke olduğunu ve 2015'teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak Seignanx'da yarıştığını yazmıştı.

AA

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