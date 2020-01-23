Fransa'yı kasırga vurdu: 1750 kişi tahliye edildi

Fransa'nın güney bölgelerinde etkili olan 'Gloria' kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi.

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesinde etkisini artırdı. Fransa Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre İspanya'nın sınırında bulunan Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde en yüksek derece olan "kırmızı alarma" geçildi. Bazı kentlerde etkili yağmur nedeniyle seller meydana geldiği, 1750 kişinin evinden tahliye edildiği belirtildi. BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK VERİLEMİYOR Pyrenees-Orientales Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede bin eve hala elektrik verilemediği kaydedildi. Yetkililer, Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde öğrencilerin okula gitmemesini istedi. İspanya'da Gloria kasırgası 9 kişinin yaşamını yitirmesine ve 80'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.

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